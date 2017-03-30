G.Saray'ın istediği Kubilay'a Portekiz'den talip var

Bursaspor'un 20 yaşındaki forveti, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın radarına girdi.

G.SARAY VE TRABZON'DAN SONRA BENFİCA

Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica, 1.90 boyundaki forvet için sezon sonunda nabız yoklayacak. Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesine Kubilay'ı eklediği iddia edilmişti.

Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Bursaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 21 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretti.

GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilirken, hakkında çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine genç oyuncu; "Ben Bursaspor'un oyuncusuyum ve Bursaspor'un başarısına odaklanmış durumdayım. Bu tarz haberlerin çıkması beni etkilemiyor. Kalan maçlarda da görev aldığım sürece en iyisini sahaya yansıtmak için mücadele edeceğim" diye konuştu.