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G.Saray'ın istediği Tete'yi Lyon kaptı

Bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer alan sağ bek Kenny Tete'nin yeni takımı belli oldu.

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G.Saray'ın istediği Tete'yi Lyon kaptı

Ajax tarafından kamp kadrosuna alınmayan Kenny Tete'nin yeni takımı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon oldu.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamada Lyon ile bonservis bedeli konusunda anlaşıldığı belirtildi. Resmi rakamlar açıklanmasa da Lyon'un Ajax'a Tete'nin bonservisi için yaklaşık 4 milyon euro ödemesi bekleniyor.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Galatasaray da Tete ile uzun süre ilgilenmiş ancak özellikle oyuncunun maaşındaki sorunlar nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Tete ile bir dönem Serie A ekiplerinden Inter de ilgilendi.

Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Ajax ile toplam 23 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretmişti.

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