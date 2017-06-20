G.Saray'ın Maicon için ödeyeceği bonservis bedeli

Galatasaray'ın transferini bitirmek için bir süredir uğraştığı Maicon transferinde sona geldiği bildirildi.

Lance gazetesinin haberine göre Sao Paulo, sarı-kırmızılıların oyuncu için yaptığı son teklifi kabul etti.

7+1 MİLYON EURO

Cim Bom'un deneyimli savunmacı için Brezilya ekibine 7 milyon euro artı bir milyon bonuslu bir teklif yaptığı, bunun da Sao Paulo tarafından kabul edildiği belirtildi.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Sao Paulo'nun oyuncunun yerine dolduracak transfer arayışına da başladığı belirtildi.

TARİHİN EN PAHALI STOPERİ OLACAK

Öte yandan Maicon, 7+1 milyon euroya alınması durumunda hem Galatasaray hem de lig tarihinin en pahalı defans oyuncusu olacak.

İşte tarihin en pahalı stoper transferleri:

Kjaer - 7 milyon 650 bin euro

Lugano - 7 milyon 500 bin euro

Chedjou - 6 milyon 300 bin euro

Bruno Alves - 5 milyon 500 bin euro