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G.Saray'ın Trabzonspor kadrosunda 3 önemli eksik var

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, Chedjou ve Hakan Balta Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

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G.Saray'ın Trabzonspor kadrosunda 3 önemli eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların savunmasında önemli eksikler bulunuyor.

3 OYUNCU YOK

Takımda sakatlıkları bulunan Hakan Balta, Aurelien Chedjou ile Eren Derdiyok kafilede yer almadı.

İĞNEYLE OYNARIM

Geçtiğimiz günlerde, Aurelien Chedjou'nun teknik direktör Igor Tudor'a, "İğneyle sahaya çıkamam" dediği belirtilmişti.

İŞTA G.SARAY'IN KADROSU

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu. 

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