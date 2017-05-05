G.Saray'ın Uruguaylı basketçisi: Muslera'yı burada tanıdım

Galatasaray Odeabank'ın Uruguaylı oyuncusu Bruno Fitipaldo, kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulundu.

MUSLERA'YI BURADA TANIDIM

Vatandaşı futbol takımının kaleci Fernando Muslera ile her gün görüştüklerini söyleyen başarılı basketbolcu, “Yakın arkadaşız diyebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse İstanbul’a gelmeden önce Muslera’yı tanımıyordum. Galatasaray’a transfer olacağımı duyduğunda beni aradı ve o günden beri de bağımızı koparmadık. Kız arkadaşım ve Muslera’nın eşi de arkadaşlar. Birlikte çok vakit geçiriyoruz. İki Uruguaylı’nın aynı takım için bu kadar uzakta oynaması pek rastlanan bir durum değil” diye konuştu.

ŞANSLAR EŞİT

Euroleague'in bitmesinin ardından takımın tek konsantrasyonunun lig olduğunu vurgulayan Uruguaylı basketbolcu, “Artık çalışmak ve gelişmek için daha çok zamanımız var. Euroleague'de fikstür çok sıkışıktı ve antrenmana bile neredeyse zaman kalmıyordu. Play-Off'ta şanslar eşit. Orada oynayan her takım kadar şampiyonluk için şansımız var. Herkesle kafa kafaya oynayacak bir ekibimiz var. Neler olacağını göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.