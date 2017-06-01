G.Saray'ın yeni Bruma'sı Lozano

Sezonun flaş ismi Armindo Bruma'nın artık Leipzig'e transferi resmi imzayı bekliyor. Galatasaray'ın Alman kulübüyle 18 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtilirken, resmi açıklamanın Konya maçından sonra yapılacağı öğrenildi.

Sarı- Kırmızılı yönetim, Bruma'nın yerine transfer edilecek isimle ilgili araştırmalara da start vermiş durumda. Aynı Portekizli futbolcu gibi genç ve ileride iyi bir rakama satılabilecek isimler üzerinde duran Galatasaray'da listenin ilk sırasında Hirving Lozano'nun olduğu öğrenildi.

Meksika Ligi takımlarından Pachuca formasını giyen 21 yaşındaki futbolcu son iki yılda gösterdiği etkili performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 30

MAÇTA 18 GOL VE 7 ASİST

BU sezon 30 maçta 18 gol atan ve 7 asist yapan Lozano'nun bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğu belirtiliyor. 1.74 boyundaki Meksikalı yıldız, dışarıdan zayıf gibi gözüken fiziğine rağmen kolay kolay yıkılmayan bir oyuncu. Galatasaray 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lozano için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

AVRUPA'NIN DEVLERİ DE ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Son iki sezonda Pachuca forması altında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Lozano, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Galatasaray'ın yanı sıra Valencia, Celta Vigo, Benfica ve Porto da Meksikalı yıldızla ilgileniyor..