G.Saray'ın yeni Derwall'i Sammer

Galatasaray'da son iki sezondur transfere harcanan paraların karşılığını alamamaktan şikayetçi olan ve futbol şubesinin profesyonel isimlere teslim edilmesini isteyen kulüp üyeleri, yönetime Matthias Sammer önerisini sundu.

BAYERN MÜNİH'TEN AYRILDI

Almanya Futbol Federasyonu'nun ardından Bayern Münih'te çalışan Matthias Sammer şu an boşta.

Efsane teknik adam Derwall örneğinden yola çıkan kulübe yakın üyeler, Sammer gibi bir isme ihtiyaç duyulduğunu ve sportif direktör olarak göreve getirilmesi gerektiğini söylüyorlar.