G.Saraylı oyuncuların kaderi F.Bahçe derbisine bağlı

Bu sezonun kalan haftalarını artık gelecek sezonun hazırlığı gibi gören Tudor buna göre de takımını şekillendirmek istiyor.

Kalan 9 haftada oyuncularına gelecek sezonun da planlarını ezberletmeye başlayan ve sistemini de buna göre kurmaya çalışan Hırvat çalıştırıcının kafasında artık tarih de var.

SON TARİH FENERBAHÇE DERBİSİ

Bu hafta pazartesi günü Adana'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar bu maçın ardından da sırasıyla Başakşehir ve F.Bahçe maçında sahada olacak. İşte Tudor'un belirlediği son tarih de F.Bahçe mücadelesi.

Yönetim ile sık sık görüşen ve planlarını anlatan Tudor, transfer için de oluşturulan listelerle ilgili görüşlerini ve isteklerini anlattı. Takımın başına geçmesinin ardından tüm oyunculara aynı önemi verip sistemine adapte olmalarını bekleyen Hırvat teknik adam, şu ana kadar gönderilecek isimler arasına kimseyi dahil etmedi.

İSTEMEDİĞİ İSİMLERİ YÖNETİME İLETECEK

Takımda kullanmayı düşünmediği isimleri Tudor'dan isteyen yönetime 3 maçlık periyodu gösteren Hırvat hoca oyuncularına da bunu aktardı. F.Bahçe ile oynanacak derbi sonrasında gelecek sezonun şablonunu da tam olarak belirlemeyi düşünen Tudor yönetime de istemediği oyuncuların listesini verecek. Oyuncularına da bu 3 maçı hedef olarak gösteren Tudor, derbinin ardından idarecilerle masaya oturup her konuyu detaylı olarak masaya yatıracak.