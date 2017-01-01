G.Saraylı yöneticiler: Biz almazsak Beşiktaş alacak

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın, Ahmet Çalık için belirlediği 4 milyon euroluk bonservis bedeli, Galatasaray taraftarınca eleştiri konusu oldu.

İrfan Can Kahveci’nin 1.7 milyon euroya satıldığı bir dönemde Ahmet’in daha düşük bedelle transfer edilmesi gerektiğini belirten sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

BİZ ALMAZSAK BEŞİKTAŞ ALACAK

Sarı-kırmızılı yöneticiler de, 22 yaşındaki futbolcunun potansiyeline dikkat çekerek, “Biz transfer etmezsek Beşiktaş bekliyor. Bize söz verildiği için öncelik bizim... Üstelik Ahmet Çalık kolay kolay sakatlanan bir futbolcu değil. Sosyal medya tepki gösteriyor diye bu transferden vazgeçmeyiz. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen Ahmet, uzun yıllar bize hizmet edecektir” yorumunu yaptılar.

Diğer taraftan yediği gollerin yarısından fazlasını kafa vuruşlarıyla kalesinde gören ve bu yüzden uzun boylu bir stoper gereksinimi olduğu belirtilen Galatasaray’da, Ahmek Çalık’ın 1.84’lük boyu da eleştiri konusu oldu.

Yöneticiler, Riekerink’in futbolcuyu izlediğini belirterek, “Ahmet Çalık’la ilgili hazırlanan raporda futbolcunun iyi sıçradığına dikkat çekildi. Bu özellik ve Ahmet’in kolay kolay sakatlanmaması transfer için önemli kriterlerdi” ifadelerini kullandılar.