G.Saraylılılardan derbi öncesi Volkan Demirel isyanı

Fenerbahçe'nin Akhisar'ı 3-1 yendiği maçta Volkan Demirel'in yaptırdığı penaltı tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 50. dakikada ceza alanı içinde Sokol Cikalleshi'yi çekerek düşüren Volkan'a, hakem Halil Umut Meler tarafından verilen sarı kartın yanlış olduğu ve kırmızı kart verilmesi gerektiği yönünde yorumlar ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar taraftarlar gibi eski hakemler ve spor yorumcuları da tecrübeli kalecinin kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

MEHMET DEMİRKOL: KIRMIZI GÖRMELİYDİ

NTV Spor ekranlarında konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, "Volkan Demirel'in yaptığı penaltıda kırmızı görmesi lazım. Mutlak gol şansı var mı, var" ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: KESİNLİKLE KIRMIZI KART

A Spor ekranlarındaki Erman Toroğlu da, "Futbolcu topu kalecinin yanından attı, %100 hakim topa. Volkan Demirel'in kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.

Akhisar Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu da kırmızı kart çıkmamasına isyan ederken; "Volkan Demirel'in pozisyonu bize göre kırmızı karttı. Sarı kartla geçiştirildi. Kırmızı kart, penaltı olsa, oyunun akışı tamamen değişecekti. Hakem sarı kartla geçiştirdi, kafasına göre takıldı" diye konuştu.