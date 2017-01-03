Guardiola 65 yaşına kadar kariyerine ara verecek

İngiliz basınına konuşan İspanyol çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinin süresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"60-65 YAŞIMA KADAR KULÜBEYE OTURMAYACAĞIM"

Kariyerinin son yıllarına yaklaştığını vurgulayan 45 yaşındaki Guardiola, "Manchester City'de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde oturmayacağım." diye konuştu.

"CITY ÇALIŞTIRDIĞIM SON TAKIMLARDAN OLACAK"

Emekliliğe hazırlandığını belirten Pep Guardiola, "Elveda sürecinin şimdiden başladığını hissediyorum. Teknik direktörlük kariyerimin sonuna geldiğime eminim. City, çalıştırdığım son takımlardan birisi olacak." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı İspanya temsilcisi Barcelona'da başlayan Guardiola, görev aldığı 4 sezonda üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa kaldırdı. 2013'te Alman devi Bayern Münih'e geçen İspanyol teknik adam, burada da üç lig şampiyonluğu ve bir UEFA Süper Kupası kazanmasının ardından sezon başında Manchester City'ye geçti.