Guardiola ailesi de Manchester'da konserdeydi

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın eşi ve iki çocuğu, 22 kişinin yaşamını yitirdiği Manchester Arena'daki Ariana Grande konserinde olduğu ortaya çıktı.

GUARDİOLA'NIN AİLESİ DE ORADAYDI

Manchester Arena'daki Ariana Grande konserine giden Guardiola'nın eşi Cristiana Serra ile kızları Valentina ve Maria faciadan kılpayı kaçabildiler. Guardiola'nın eşi Cristina Serra ve iki kızı Valentina ve Maria olan Pazartesi gecesi Amerikalı şarkıcıyı izlemek için kentin popüler müzik mekanına akın eden binlerce kişiden birkaçıydı.

Patlamanın olduğu anda Manchester Arena'da olup olmadıkları henüz bilinmezken İspanya'dan gelen bilgiler doğrultusunda Guardiola'nın ailesinin iyi durumda olduğu belirtiliyor. Başarılı teknik adamın yakın çevresine göre ailesi saldırıdan yara almamasına rağmen hala olayın şokunu atlatamadı.