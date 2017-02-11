Guardiola: Bravo dünyanın en iyi kalecilerinden biri

Sezon başında Guardiola'nın ısrarla istediği ve Barcelo'dan Manchester City'e transfer ettiği Bravo, bu sezon yediği goller ile yoğun şekilde eleştiriliyor.

DÜNYANIN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİ

Sezon başı Joe Hart'ın yerine kaleyi devralan Bravo için İspanyol teknik adam ''Claudio ile olan düşüncem aynı. O, dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Kariyeri onu zaten anlatıyor. En üst seviye kaleciler arasında yer alıyor. Bundan hiç bir şüphe duymuyorum.'' dedi.

Manchester City, Premier Lig'de Bournemouth ile karşılaşacakken Guardiola, kalede Bravo veya Willy Caballero'dan hangisini oynatacağına karar vermediğini belirtirken, son kararını maç günü vereceğini söyledi.