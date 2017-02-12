Guardiola dünyanın en pahalı transferini yapıyor

Tottenham'ın İngiliz oyuncusu Dele Alli, gösterdiği performansla dünya devlerini peşinden koşturuyor.

Sunday Express'in haberine göre Real Madrid ve PSG'nin de ilgilendiği Alli'yi Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola çok istiyor ve sezon sonu kadrosuna katacak.

DÜNYANIN EN PAHALISI OLACAK

Haberin detaylarında Manchester City'nin Alli için Tottenham'a 89 milyon Pound'dan fazla para ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor. Bu transfer gerçekleşirse Alli'nin geçtiğimiz yaz Manchester United'a transfer olan Pogba'yı geçerek dünyanın en pahalı oyuncusu olacağı yazıldı.

AYIN OYUNCUSU OLDU

2013 yazında Gareth Bale'i Real Madrid'e dünya rekoru kırarak satan Tottenham'ın Alli'yi takımda tutmak istediğini yazan Sunday Express, buna rağmen yıldız oyuncuyu elde tutmanın kolay olmayacağının da altını çizdi.

2015 yılında MK Donks'tan Tottenham'a gelen ve sürekli yükselen bir grafik çizen Dele Alli, Ocak ayında Premier League'nin en golcü oyuncusu olarak ayın oyuncusu ödülünü kazanmıştı.