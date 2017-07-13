Guardiola F.Bahçeli Oğuz Kaan'ı istiyor

Oğuz Kaan Güçtekin, gündeme ilk olarak Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan ile geldi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Herkes Özcan’ın geçtiğimiz haftalarda Emre Mor için kulübe geldiğini düşünürken, onun Oğuz Kaan Güçtekin için kulüple sözleşme imzalaması dikkat çekti.

GUARDİOLA'NIN TAKİBİNDE

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Oğuz Kaan Güçtekin, Topuk Yaylası’ndaki kampın yıldızı olmakla kalmadı, daha şimdiden Manchester City’nin radarına girdi.

Daha önce Türkiye’den Enes Ünal’ı kadrosuna katan ardından Başakşehir ile Cengiz Ünder için günlerce pazarlık yapan İngiliz devi, Oğuz Kaan konusunda oldukça ısrarlı. Teknik heyete son derece olumlu raporlar veren City scoutları, genç yıldızı takibi sürdürüyor.

Ayrıca Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Oğuz Kaan’ı ısrarla isteyen kulüplerin başında geliyordu. Ancak Fenerbahçe genç yıldızın potansiyeline inandığı için bu teklifi hiç düşünmeden reddetmişti.

KAMPIN EN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

Aykut Kocaman önderliğindeki Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampında da yer alan futbolcu, performansıyla İsviçre kampı için bileti kapan en genç isim oldu.