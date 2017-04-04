Guardiola G.Saray'ın istediği 2 ismi satıyor

Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola İngiliz ekibinde büyük bir revizyon yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Manchester City'nin başına geçen ve Premier Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Pep Guardiola, takımdan gönderilecekler listesini yönetime iletti.

MANGALA VE DENAYER SATIŞ LİSTESİNDE

İngiliz basınında yer alan habere göre; listede Galatasaray'ın ilgilendiği Eliaquim Mangala ve sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak Sunderland'e kiralanan Jason Denayer de bulunuyor.

Pep Guardiola'nın sezon sonunda kasasına 100 milyon euro transfer geliri koymak istediği kaydedildi.

Guardiola'nın listesinde; Samir Nasri, Mangala, Bony, Vincent Kompany, Nolito, Claudio Bravo ve Kolarov gibi isimlerin yer aldığı, gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Valencia'da kiralık olarak oynayan 26 yaşındaki Mangala bu sezon 25 maçta görev aldı. Jason Denayer ise Sunderlan'de 23 maçta oynadı.