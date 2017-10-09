Guardiola Messi'nin alınmasını istedi

Sözleşmesini uzattığı iddia edilmesine rağmen bu anlaşmaya dair en ufak görüntü veremeyen Katalan ekibi, Messi’yi Manchester City'e kaptırabilir.

SERBEST KALMA MADDESİNİ KULLANACAKLAR

Uzun süreden beri Messi’yi kadrosuna katmak isteyen Guardiola, ocak ayında Manchester City’den bu transferin bitirilmesini istedi.

Yaklaşık 400 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlanan City yetkilileri ve Messi arasında ciddi sohbetlerin gerçekleştiği de iddialar arasında.

EN BÜYÜK ENGEL BARCELONA'DA YAŞAMASI

Messi'nin, ailesiyle birlikte Barcelona’da yerleşik bir hayata sahip olması bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Guardiola’nın ocak ayındaki transfer listesinde Messi’nin yanı sıra Alexis Sanchez ve Sergi Roberto gibi isimler de bulunuyor.