Manchester City, Everton deplasmanında son dönemin en ağır yenilgisini aldı.

4-0'lık hezimet, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki en ağır yenilgi olarak da kayıtlara geçti.



Maç boyunca topa hakim olan City, kalesini tutan 6 şutun 4’ünün golle sonuçlanmasına engel olamadı. Böylece City ile lider Chelsea arasındaki puan farkı 10’a çıktı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ KALMADI

Menajer Guardiola maç sonunda şampiyonluk şanslarının ortadan kalktığını kabul etti. Kötü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Guardiola; "Maç sonunda oyuncularımdan puan tablosunu unutmalarını ve sadece önümüzdeki maçı düşünmelerini istedim. Sezon sonunda nerede olduğumuza bakacağız. Hem teknik direktörün hem de oyuncuların performansını değerlendireceğiz. Daha sonra da ne yapacağımıza karar vereceğiz" dedi.



Manchester ekibi bu yenilgiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da tehlikeye soktu. Arsenal'in 2 puan gerisinde 5. basamakta bulunan City, hafta sonunda son 6 maçını kazanan Tottenham'ı ağırlayacak.