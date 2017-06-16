Guardiola Toni Kroos'un peşinde

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de hedeflerinin uzağında kalan Manchester City, transfer çalışmalarına devam ediyor.

SIRADA TONİ KROSS VAR

Monaco'nun 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bernardo Silva ile Benfica'dan kaleci Ederson'u kadrosuna katan City’de yeni hedef Toni Kroos. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın ısrarla istediği Alman futbolcu için temasa geçti.

City yöneticilerinin Toni Kroos’un menajeri ile bir araya geldiği ifade ediliyor. 27 yaşındaki Toni Kroos, 3 sezon öne 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olmuştu. Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Bayern Münih'te görev yaptığı dönemde Kroos ile birlikte çalışmıştı. İngilizi ekibi daha önce Bernardo Silva ile kaleci Ederson için 90 milyon Euro harcamıştı.