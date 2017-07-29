Guardiola transfere doymuyor

Manchester City'nin başındaki ilk sezonunda kupa kazanamayan ve kariyerinde ilk kez bir sezonu kupasız kapatan Pep Guardiola yeni sezon öncesinde istediği kadroyu kuruyor.

200 MİLYON STERLİN HARCANDI

2017 yazında yapılan 6 transfer için 200 milyon Sterlin harcayan İngiliz ekibinde yeni hedef stoper transferi.

ABD Kampı'nda Tottenham ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde ''Kadromuza kattığımız oyunculara güveniyorum. Fazla harcayacak paramız kalmadı ama ilerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz'' diyerek 31 Ağustos'a kadar sürecek transfer döneminin kapanmasından önce bir stoper takviyesi yapmayı planladıklarını söyledi.

SAVUNMADAKİ 3 İSİM KALACAK

Eliaquim Mangala'nın olası ayrılığından sonra stoper rotasyonunda Vincent Kompany, John Stones ve Nicolas Otamendi üçlüsü kalacak Manchester City, geride kalan iki haftada kadrosuna kattığı üç bek oyuncusu için 120 milyon Sterlin harcadı.