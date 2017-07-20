Guardiola'dan Aguero tartışmalarına son nokta

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Manchester City'nin de katılacağı Uluslararası Şampiyonlar Kupası öncesi basının karşısına çıkan Guardiola, Aguero'nun takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

O BİZİM OYUNCUMUZ

Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan 46 yaşındaki menajer, "Benim Sergio hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Geçtiğimiz sezon da çeşitli dedikodular çıktığında benzer sorularla karşılaşmıştım ve yine cevabım değişmeyecek: O bizim oyuncumuz ve burada kalacak." diye konuştu.

İLERİ UÇTA YİNE AGUERO OLACAK

Sergio Aguero, geçtiğimiz sezon Premier League'de çıktığı 31 maçta 20 gol atarak takımının en skorer ismi olmuştu. Transfer sezonunda Nolito'yu Sevilla'ya gönderen, Kelechi Iheanacho'nun satışı konusunda da Leicester City ile görüşmelerini sürdüren Manchester City'de Guardiola'nın önümüzdeki sezon ileri uçtaki ilk tercihinin yine Aguero olması bekleniyor.