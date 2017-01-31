Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV ve NTV Spor'da katıldığı programda gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'IN ELEŞTİRİİLERİ

Programda Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın; "Kulüpler Birliği deyince şu anda en çok aklımıza yayın ihalesi geliyor. Birkaç gün önce Aziz Yıldırım Divan Kurulu Toplantısı'nda; Yayın ihalesinde Fenerbahçe'nin imza atmadığını 16 kulübün imza attığını, dolar kurunun sabitlenmesi halinde imza atmayacağını söyledi. 1. sorum; Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe imza atmazsa ne olur? 2.'si; Onların imza atmaması halinde bu ihale kadük mü (değerini mi yitirir) olur? 3.'sü; ihalede dolar kuru ne kadara sabitlendi veya sabitlenecek? İmzalar atıldı mı? " sorusuna Gümüşdağ şu cevabı verdi;

Gümüşdağ'dan Aziz Yıldırım'a: İhaleye kendi girseydi VİDEO

"AZİZ YILDIRIM KULÜPLER BİRLİĞİ'NE TEŞEKKÜR ETMELİ"

"Ben Kulüpler Birliği Başkanı olduğum andan itibaren yayın ihalesi çalışmaya başladığım bir konudur. Başkan olduğumda ihale için bu rakamı söylediğimde yapamazsınız dediler. Son yaşanılan olaylardan sonra da ihale rakamı mucizedir. Bizim 600 milyon Dolar'a ulaştırdığımız ihale için sanıyorum Aziz Yıldırım önce Kulüpler Birliği'ne bir teşekkür etmeli. Haksızlık yapmamalı. Arkasından beIN Sports'a teşekkür etmeli ve TFF'ye teşekkür etmeli. Aziz Yıldırım'ın verdiği kurda da yanlışlık var. Aziz Bey birkaç konuşmasında ihalenin bu rakamlara ulaşacağını söylüyor. Ben de bu rakamlara katılıyorum diyor. İhale 21 Kasım'daydı. Kur o zaman 3.26'ydı. Şartnameyle ihale arasında 10 kuruşluk bir fark vardı. Yayıncı kuruluşta kulüplerin yardımcı olmasını istedi. Bu yayın ihalesi Türk futbolu için devrim niteliğindedir. Kimsenin hafife almasına müsade etmem. Ben kulüplerden imzaları tek tek aldım. 17 kulübün imzası var. Bu Aziz Bey'in kişisel fikridir. İmzalamazsa da hiçbir şey olmaz. Hukuki süreç başlar devam eder. Yayın ihalesinin tüm toplantılarında Fenerbahçe temsil edildi. Aziz Yıldırım ihaleyi beğenmiyorsa şartnameyi alsaydı, ihaleye katılsaydı daha iyi bir rakamla kendi alsaydı. Bu bence bir devrimdir ve bu eleştiriyi de haksız buluyorum."