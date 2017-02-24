Gümüşdağ'dan fahiş bilet fiyatına sağduyu çağrısı

Konyaspor, Trabzonspor maçında seyirci yasağına dikkat çekmek için, bilet fiyatlarını deplasman tribünlerine 900 lira olarak belirledi.

Bu fahiş fiyat tartışmalara neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"Konya'da oynanacak olan Konyaspor ile Trabzonspor maçına ilişkin ev sahibi kulüp tarafından açıklanan misafir takım taraftarlarına ait bilet fiyatına yönelik tartışmaları kulüpler birliği vakfı olarak değerlendirmiş bulunuyorum.

Geçmişe yönelik önemli iyi ilişkilere sahip Süper lig vakfımızın üyesi iki güzide kulübü arasında yaşanan bu tartışmanın tatlıya bağlanması gerektiğini düşünmekteyim.

Konyaspor ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor kulübü ve taraftarlarına yönelik bir fiyat belirlemesi olmadığı ve kendi taraftarlarının seyir yasağına ilişkin dikkat çekmeye yönelik bir çaba içerisinde oldukları ifade edilmiştir. Hedeflenen bu ise kanaatimizce maksat hasıl olmuş olup bilet fiyatı kararının Konyaspor yönetim kurulunca bir kez daha gözden geçirilmesini arzu ve rica etmekteyim."

TRABZONSPOR: BİZİ HEDEF ALMADILAR

Konuyla ilgili olarak Trabzonspor Kulübü de açıklama yaptı. Trabzonspor Kulübü, 900 liradan satışa sunulan deplasman tribünü bilet fiyatlarına ilişkin, Atiker Konyaspor'un kendi seyirci yasağına dikkat çekmek adına gündem oluşturduğu ve Trabzonspor'u hedef almadığının anlaşıldığını belirtti.