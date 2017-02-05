Gümüşhane halkı kayak kültürüne sahip çıkıyor

Gümüşhane’de kayak sevdalıları, şehrin eski yerleşim yeri olan ve kent merkezinde 3 kilometre mesafede bulunan tarihi Süleymaniye Mahallesi bitişiğinde kurulması planlanan ve yıllardan beri konuşulan Süleymaniye Kayak Merkezi projesine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

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Süleymaniye Mahallesinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Süleymaniye Ulu Camii avlusunda toplanan kayak sevdalıları kar nedeniyle kayak merkezinin yapılacağı bölgeye çıkamayınca mahalle içinde açıklama yaptı.

Etkinliğe katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, burada yaptığı konuşmada Türkiye’de tarihin, kültürün ve eko turizmin bir arada bulunabileceği Süleymaniye gibi başka bir yer olmadığını belirterek, “Siz Osmanlı’ya darphane olacaksınız, Sultan Süleyman geçerken buraya bir miras bırakacak, siz de Gümüşhaneliler olarak bu mirası yetim bırakacaksınız. Böyle bir şey yok” dedi.

CİDDİ ATILIMLAR YAPABİLECEĞİZ

Süleymaniye Kayak Merkezi projesinin sadece kayağa değil, Gümüşhane’nin sosyo-ekonomik yapısına çok ciddi katkılar sağlayacağını dile getiren Yakut, “Avrupa’da karlı ve dağlı bölgelerde kayak ve kış turizmi ciddi bir ekonomik kalkınma planıdır. Bu ekonomik kalkınma planını biz model alırsak Süleymaniye Mahallesinde çok ciddi atılımlar yapabileceğiz. Gümüşhane’de 6 ay kış mevsimi hüküm sürüyor. Şehrin ekonomik yapısı tamamen üniversite öğrencisine bağlı durumda. Öğrenci kış aylarında gittiği zaman şehirde müthiş bir boşluk oluşuyor ve bu da sosyo-ekonomik yapıya ciddi manada etki ediyor. Bunu aşmanın yollarından birisi de kış turizmidir” diye konuştu.