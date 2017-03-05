Gümüşhanespor tepeyi tribün yaptı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor, Ankaragücü karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezası almasına ilginç bir çözüm buldu. Karadeniz ekibi, ilginç bir hamle yaptı.

TEPE TRİBÜN OLDU

Gümüşhane Belediyesi tarafından Yenişehir Stadı’nın içini gösteren kayalık görünümlü tepeyi dozerler vasıtasıyla yıktırarak adeta tribün haline getirildi.

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Cezanın çekildiği ilk maç olan Hatayspor müsabakasında taraftarın stat dışından takip etmesiyle böyle bir yöntem geliştirmeyi akla getiren belediyenin bu tavrı tartışma yarattı. TFF’nin bu durum karşısında nasıl bir hareket tarzı izleyeceği merak konusu oldu.