Güneş: Alnımız ak, başımız dik

Lyon maçı sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Mayıs ayını göremedik, ondan dolayı üzgünüz. Kazanıp turu geçmek istiyorduk, üzgünüz. Ama alnımız ak, başımız dik tabii ki.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Taraftarımızın bugünkü katkısına da teşekkür ediyorum. Futbol bir oyun, her türlü sonuç olabilir. Oyunculara da söyledim, onların yeteneğine ve karakterine güveniyorum. Bu sene sadece deplasmandaki Kiev maçı olağanüstüydü. Bunun dışında hem kulübümüzü hem de ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Biraz daha şans olsa, bir tur daha çıkabilirdik. Lige odaklanacağız. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılıp, bu taraftarlarla beraber gruptan çıkacağız." dedi.

"PENALTI ÇALIŞTIRMASI İŞE YARAMIYOR"

Güneş ayrıca, "Penaltıcı 2 oyuncum dışarı çıktı. Eskiden penaltı çalışması çok yaptım, hiçbir şey fark etmiyor. 2 stoperim penaltı kaçırdı ama, hiçbirini penaltı, kaçırdığı pozisyon falan diye eleştirmek istemiyorum. Penaltı çalışması yaptırmadım. Daha önceki yıllarda çok yaptırmıştım, işe yaramayabiliyor. Zaten Q7, Adriano ve Oğuzhan çıktılar. Böyle bir maçı sahamızda kaybetmek elbette üzüntü verici ama bu sonuca ve maça takılıp kalmayacağız. Üzüntümüzü yaşayacağız ama ayağa kalkıp çalışmaya ve daha iyi futbol için çabalamaya devam edeceğiz" dedi.