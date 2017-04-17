Güneş'ten Tolisso ve Lacazette'e özel önlem

UEFA Avrupa Ligi'nde rotasını final olarak belirleyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Lyon maçının taktiğini takıma ezberletiyor.

TOLİSSO VE LACAZETTE'E YAKIN MARKAJ

Quaresma'nın iyileşmesi ardından Portekizli yıldızla kanatları daha etkili kullanmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş, rakibi baskılı futbol ve presle sindirip, bulunacak erken gollerle yarı finali garantilemeyi hedefliyor.

Güneş, rakibin hücum etkinliğini minimum seviyeye indirmek için de Tolisso ve Lacazette'e de yakın markaj uygulamayı planlıyor.

YÖNETİM DESTEK OLDU

Tecrübeli hocayı Perşembe günkü randevu öncesi düşündüren tek konu ise Marcelo'nun cezası nedeniyle yokluğu. Güneş'in Brezilyalının yerine Mitrovic'e görev vermesi bekleniyor.

Öte yandan yöneticilerin, yapılacak idmanlara giderek takıma moral verme kararı aldığı öğrenildi.