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Güney Kore-Arjantin maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Salı günü oynanacak Güney Kore-Arjantin maçını yönetecek.

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Güney Kore-Arjantin maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Salı günü oynanacak Güney Kore-Arjantin maçını yönetecek.

FIFA'DAN ÇAKIR'A GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju World Cup Stadyumu'nda TSİ 14.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mısır Futbol Federasyonundan Gehad Grisha olacak. Karşılaşmada ayrıca video hakemler de görev alacak.

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