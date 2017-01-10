Güray Vural: Ersun Yanal'la anlaşamadık

Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor'dan Trabzonspor'a transfer olan içerisinde bulunduğumuz devre arası transfer döneminde ise Kayserispor'la anlaşan Güray Vural, takımın kamp yaptığı Antalya'da açıklamalarda bulundu.

"ERSUN HOCA İLE ANLAŞAMADIK"

Vural, "Trabzonspor'a çok büyük umutlarla gitmiştim. Oynayabileceğimi düşünüyordum. Kendime güveniyordum ama şanssızlıklarla başladım. Ciddi bir sakatlık geçirdim. Sezon başında Ersun hocanın gelmesinin iyi olacağını düşünüyordum ama hoca ile bazı sorunlarımız oldu. Anlaşamadık ve yol ayrımına geldik." diye konuştu.

BÜYÜK TAKIM VE A MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR

Deneyimli orta saha oyuncusu, bordo-mavili takımda yeteri kadar şans bulamadığını savunarak, şunları kaydetti: "Bu sene yeterli şansı bulamadığımı düşünüyorum. Ben, her zaman oynamayı düşünen, eski takımlarımda sürekli oynayan bir futbolcuydum. Trabzonspor'da hem sakatlıklar hem de hocanın fazla şans vermemesinden dolayı bazı şeylerden vazgeçerek, Kayserispor'a geldim. Benim için oynamak önemli. Forma giydikçe yeniden A Milli Takım'a gidebilirim. Kayserispor'da gerekli performansı göstererek, yeniden büyük takımlara gidebileceğimi düşünüyorum."