Güray Vural: Güzel golleri hep F.Bahçe'ye atıyorum

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 4-1 kazandığı maçın ardından, mücadelenin son golünü kaydeden Güray Vural değerlendirmelerde bulundu.

ŞANSIM YAVER GİDİYOR

Güray, "Fenerbahçe'ye şansım yaver gidiyor, hep güzel golleri Fenerbahçe'ye atıyorum. Sergen hocanın gelişiyle daha iyi bir takım olduk. Bu maçı kazanırsak iyi bir yola gireceğimizi biliyorduk. Bugün Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi yendik, inşallah devamı gelir. Son golde hakemle konuştum 'Maçı bitireceğim' demişti, ben de Rotman'a 'Önüme bırak vuracağım' dedim. Hissettim herhalde, vurdum ve gol oldu. Sergen hoca bir efsane, ondan çok öğreneceğimiz şeyler var." dedi.