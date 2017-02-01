Güray Vural: Kayserispor'da kendimi buldum

Sarı kırmızılı kulübün ara transferde renklerine kattığı ilk oyuncu olan defansın solunda ve açığında top koşturan Güray, Trabzanspor'da yedek kulübesinde kaldığı günlerin suskunluğunu Kayserispor'da bozduğunu söyledi.

BU ÇİZGİMİ SÜRDÜRECEĞİM

Fenerbahçe'ye daha öncede farklı takımların forması altında gol attığını belirten Güray Vural, '' Kayserispor yönetiminin, özellikle beni çok isteyen teknik direktörüm Sergen Yalçın'ın, tezahüratlarıyla beni ateşleyen Kayserili sporseverlerin bana olan güvenini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Geçirdiğim sakatlıklardan sonra, Kayserispor formasıyla adeta yeniden doğdum. Bu çizgimi sezon sonuna kadar sürdüreceğim.'' şeklinde konuştu

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Ulusal medya tarafından hemen hemen her gazetede haftanın oyuncusu seçilen, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'i adeta askıda bırakan son dakika golü ekranlarda haftanın golü ilan edilen, spor programlarında en çok konuşulan oyuncu olan Güray Vural, '' takım arkadaşlarımla birlikte Kayserispor'un ligde kalması için gelimizden ne gelirse fazlasını yapacağız'' diye sözlerini tamamladı