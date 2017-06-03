Güreş camiası iftar yemeğinde buluştu

İftar programına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Federasyon Başkanı Musa Aydın, federasyon yetkilileri, şampiyon güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, pehlivanlar ve güreş camiası katıldı.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

"Dünyanın sporda en büyük organizasyonu olimpiyatlarda 2016 Rio olimpiyatlarında 52 yıl aradan sonra 5 madalya kazanarak büyük bir zafere imza attık. Hemen akabinde 2017 yılında Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında bizim aslanlarımız 5 şampiyonluk; 1 gümüş, 3 bronz toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir zafere imza attılar. 5 kez Avrupa'da İstiklal marşımızı okuttular. Adeta Avrupa'ya İstiklal marşımızı ezberlettiler." dedi

Program kapsamında bir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Şampiyonlar var, çiçeği burnunda şampiyonlar var; olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları ile birlikte olmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz" diyerek şu şekilde konuştu:

''Sizler meydanlarda, minderde bu milletin gücünü gösterdiniz. Al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdınız, İstiklal marşımızı dünyanın dört bir tarafında söylettiniz. Diğer taraftan da silahlı kuvvetlerimiz ülkenin korunması, ülkenin huzuru, birliği, dirliği için; bu ülkenin, bu milletin gücünü şer güçlere karşı gösteriyor ve onlara hadlerini bildiriyor, dersini veriyor. Ama maalesef bu arada da kayıplarımız oluyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"