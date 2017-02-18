Guus Hiddink'ten şampiyonluk yorumu

İlk Türkiye macerasını, henüz kariyerinin başında Fenerbahçe’yle yaşayan ardından dünya kulüplerinde yer alan ve Türk Milli Takımı'nı da çalıştıran Guus Hiddink, Süper Lig'in durumunu değerlendirdi.

BAŞAKŞEHİR BENİ ŞAŞIRTTI

Fanatik gazetesine konuşan deneyimli teknik adam Süper Lig'de takımların şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Hiddink"Türkiye Ligi’ni çok yakından olmasa da takip ediyorum. Maçların gollerini izliyorum, sonuçlara göz atıyorum.

Şu anki puan durumuna baktığımızda ve gerçekçi olmam gerekirse, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını çok az görüyorum. Çünkü önünde ezeli rakipleri var ve tüm rakiplerinin fazla puan kaybetmesi gerekiyor.

Galatasaray’ın da işi kolay değil. Çünkü dikkatimi çeken şu: Galatasaray kazanmış ve kaybetmiş. Kırılgan bir takım yani. Fazla beraberliği yok. Bu nedenle inişleri çıkışları fazla, bu da takımı kırılgan yapıyor.

Başakşehir sürprizi beni de çok şaşırttı. Takımı kimin çalıştırdığını bilmiyorum, ama görüyorum ki, kazanıyor, kazanamazsa da en azından yenilmiyor. Beraberlikleri fazla, bu da takımın direncini göstermekte. Teknik direktörlerini tanımıyorum, ama hem onu hem de bu takımda forma giyen futbolcuları kutlamak istiyorum." dedi.

DÜNYANIN EN GÜZEL STADI BEŞİKTAŞ'IN

Siyah-beyazlı takımın başarısının da sürpriz olmadığını ve Beşiktaş taraftartarının muhteşem olduğunu söyleyen Hiddink "Beşiktaş’ın lider olması tabii ki sürpriz değil. Şenol Güneş’i tanıyorum. O da Güney Kore’de benim gibi harika işler yaptı. Hırsını takdir ediyorum. Geçen sezon şampiyon olmaları bir tesadüf olamaz.

Benim Beşiktaş’la ilgili sevdiğim en önemli şey, statları. Beşiktaş Stadı’na hayranım. Beşiktaş Stadı’nın konumu, dünyadaki başka hiç bir statla kıyaslanamaz. Bana göre dünyanın en güzel stadı.

Duyduğuma göre yeniden inşa edilmiş. Aynı yerde yenilenmesi, Beşiktaş taraftarı ve camiası için büyük şans. Böylesi bir stada sahip takım da şanslı! Bu stat, futbolcuları da aşırı derecede motive etmektedir herhalde. Umarım yakın zamanda Beşiktaş Stadı’nda bir maç izlerim. Şenol Güneş hocama selamlarımı iletin!" şeklinde konuştu.