Haftanın kazananı Fenerbahçe oldu

Süper Lig'in 20. haftası ender yaşanan olaylardan birine sahne oldu. Zirvede şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray puan kaybetti.

'BEŞİKTAŞ KAYBETTİ RAKİPLERİ UMUTLANDI'

20. haftanın açılış maçında lider Beşiktaş ligin sert takımlarından Karabükspor'a konuk oldu. Igor Tudor ile iyi bir grafik çizen Karabükspor evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuç rakiplerinin iştahını kabarttı.

'FENERBAHÇE EN KARLI TAKIM OLDU'

Beşiktaş'ın yenilmesinin ardından zirveye yaklaşma hedefiyle Bursaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, son dakikalarda Batalla'nın golüne engel olmadı ve Bursa'dan 1 puanla döndü. Fenerbahçe 3 puan alamamasına rağmen bütün rakiplerinin kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu.

'BAŞAKŞEHİR DAĞILDI'

Beşiktaş'ın en yakın takipçisi olan Başakşehir, siyah-beyazlı ekibin yenildiği haftada kazanarak liderliğe yükselmek istiyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Kasımpaşa deplasmanında dağılan Başakşehir, rakibine 4-0 yenildi.

'GALATASARAY FIRSAT TEPTİ'

3 rakibinin puan kaybettiği haftada kazanmak isteyen Galatasaray, Kayserispor'u Arena'da konuk etti. Taraftarlarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, Sergen'li Kayserispor'a yenilerek modaya uydu. Büyük fırsatı kaçıran sarı-kırmızılı ekip zirveye yaklaşma şansını da kullanamadı.