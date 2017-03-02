Hagi: Emre Fenerbahçeli değil

Socrates Dergisi'ne konuşan Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Hagi, Emre Belözoğlu'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Emre, "Galatasaray'da oynarken de Fenerbahçeliydim" demişti. Siz bunu biliyor muydunuz?

BİZ FUTBOLCULAR DÜRÜST DEĞİLİZ

''Ben inanmıyorum buna. Futbol böyle, bunu bütün futbolcular söyler. Bazen çok dürüst değiliz. Her şeyi söylüyoruz ama gerçekleri söylemiyoruz.





G.SARAY'IN DAVRANIŞ BİÇİMİNİ BEĞENMEDİ

Çünkü böyle söylenmesi gerekiyor. Ama inanmıyorum. Benim tek bildiğim; yurt dışından döndükten sonra Galatasaray'ın ona davranış biçimini hiç beğenmediği. Galatasaray onun eviydi, onun da evine dönmesi gerekiyordu.





F.BAHÇELİYDİM DEMESEYDİ KABUL ETMEZLERDİ

Ama Galatasaray onu istemedikten sonra ne yapacaktı? Futbolu mu bırakacaktı? Fenerbahçeli olduğunu söylemese kabul etmezlerdi onu. Bana göre mecburen böyle söyledi.''