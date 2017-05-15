Hagi oyuncusunu Galatasaray'a veriyor

Rumen basını, Viitorul'un başında şampiyonluk yaşayan Hagi'nin Uefa Kupası kutlamaları çerçevesinde 17 Mayıs'ta İstanbul'a geleceğini ve Galatasaray ile Florinel Coman için masaya oturacağını yazdı.

Kulübün sahibi olan Hagi'nin şampiyonluğun mimarlarından olan Coman için Galatasaray'dan 4 milyon Euro bonservis isteyeceğini öğrenildi.

9 GOL 10 ASİST

19 yaşında sol açık ve forvet pozisyonlarında oynayan 1.82 boyundaki Coman, Bu sezon 32 maçta 9 gol atıp 10 asist yapmıştı.

Kulüp başkanı Cristian Bivolaru, şampiyonluğun kazanılmasının ardından yaptığı açıklamada “Bu yaz kesinlikle bazı oyuncularımızı satacağız” demişti.

Hagi yakın geçmişte Florin Tanase, Ianis Hagi ve Razvan Marin gibi genç futbolcularını satmıştı. Florinel Coman ayrıca Romanya U17 takımı ile 2005'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 6 maça çıkıp 4 gol atma başarısı göstermişti.