Hagi'den Tudor'a Galatasaray göndermesi

Galatasaray'dan hem futbol oynayan hem de teknik direktörlük yapan Hagi, Tudor'un Cimbom'un yeni hocası olmasını yorumladı.

'ADAYLAR ARASINDAYDIM'

Digi Sport'a konuşan Rumen teknik adam; "Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasındaydım ama benim prensiplerim var, bir takımı çalıştırırken başka bir takımın başına geçmem. Bu yüzden geçen yıl Rubin Kazan'ı reddetmiştim. Bu hareket profesyonelce değil." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN YA DA ÇİN

Hagi, Suudi Arabistan ya da Çin'e gidebileceğini belirtirken; "Kendi kurduğum takımdan ayrılmam için kupalar kazanabilecek daha büyük takıma gitmem gerekir. Avrupa'da olmazsa Suudi Arabistan ya da Çin de olabilir. Milli takıma hoca bulamazlarsa orada da çalışmak ve kazanmak için savaşmak isterim" diyerek sözlerini tamamladı.