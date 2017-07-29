Hagi'nin Monaco'ya attığı golün aynısını attı - İZLE

Genç futbolcu Darren Hyland jeneriklik bir gole imza attı.
MONACO'YA ATTIĞI GOLÜN AYNISI
15 yaşaltı kategorisinde top koşturan Darren Hyland, sol ayağıyla harika bir gol kaydetti.
Arkadaşından aldığı meşin yuvarlağı sol açıkta düzeltip sert bir vuruş yaparak filelere gönderen Hyland, tüm futbolseverlerin hafızasına kazınan Hagi'nin 2000 yılındaki Monaco'ya attığı golü akıllara getirdi.
Hagi'nin Galatasaray formasıyla Monaco'ya attığı o gol, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü seçilmişti.
İşte genç Darren Hyland'in attığı o gol: