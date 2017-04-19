Hain iftirası Olcay'ı çıldırttı

Ara transferde Trabzonspor’a gelen ve takıma müthiş bir katkı veren Olcay Şahan, bir anda ‘Kahramanlıktan’, ‘Ajan’ pozisyonuna düşürüldü.

İzin gününü fırsat bilip, oda arkadaşı Yusuf Yazıcı’yı da yanına alarak İstanbul’a giden ve buluştuğu Beşiktaşlı arkadaşlarıyla kahvaltı yapan Olcay Şahan’ın görüntülerine ‘akla hayale sığmayacak’ yorumlar yapıldı.

İÇİMİZDEKİ HAİN

Trabzon yerel basınında yer alan haberlerde, Beşiktaş ajanı gibi sunulan tecrübeli oyuncu için, ‘Yusuf Yazıcı’yı Beşiktaş’a gitmesi için ayartıyor. İçimizdeki hain’ iftirası atıldı.

CANIMIZI DİŞİMİZE TAKTIK

Bu yazılanlar Olcay Şahan’ı çıldırttı. 2022’ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı için ayrı, kendisi için ayrı üzülen Olcay, ‘Ben Trabzonspor için canımı dişime taktım, çalışıyorum. Biz eşimizle, dostumuzla görüşemeyecek miyiz? Bu nasıl bir zihniyet?’ diye isyan etti.

Teknik direktör Ersun Yanal da dünkü idmandan önce Olcay Şahan’la özel bir görüşme yapıp, oyuncuyu sakinleştirdi.