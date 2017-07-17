Hakan Balta için Göztepe'yle görüşüldü

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve Igor Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta'ya, Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe talip oldu.
Teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getiren Göztepe, 34 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Galatasaray Yöneitmi ile görüşmelere başladı.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Tecrübeli oyuncunun adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor ve Bursaspor ile de anıldı.
Kadro dışı kalan Hakan Balta bir süredir çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak sürdürüyor.
2018 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Hakan Balta geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın formasıyla 23 resmi maçta oynadı.