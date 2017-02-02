Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi

FIFA, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verdi.

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Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın da bu cezayı onayladığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu.

TRABZONSPOR'LA ÖN SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi.

Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi.

CAS da tıpkı FIFA gibi benzer bir karar aldı ve Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verdi.