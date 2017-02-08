Hakan Çalhanoğlu alacaklarından feragat etti

22 yaşındaki milli oyuncunun kararı Bayer Leverkusen'in internet sitesinde de yer aldı. Hakan Çalhanoğlu kulübünün olayın hiçbir şekilde müdahili olmadığını kaydederken, "Ceza nedeniyle sportif ve mali olarak zarar gördü. Ben de kulübüme daha fazla zarar vermemek adına bu süreçteki alacağım maaş ve primlerden feragat ettim" dedi.

4 ay futboldan uzak kalacak milli futbolcu, kulüple antrenmanlara devam edecek.

KULÜP İTİRAZ ETMEYECEK

Bayer Leverkusen ise Hakan Çalhanoğlu'na verilen ceza için CAS'ın kararına itiraz edip etmeme konusunu hukukçularına sordu. Ancak hukukçuların kulübün olayda taraf olmadığı için bu düşünceden vazgeçildi.