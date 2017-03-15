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Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e transfer oluyor

Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 38 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Chelsea'ye transfer olacağı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e transfer oluyor
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Birkaç sezon önce Trabzonspor ile yaptığı ön anlaşmaya rağmen, anlaşmanın gereğini yerine getirmediği için 4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği şekilleniyor.

38 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; İtalyan Teknik Direktör Conte yönetiminde, Premier Lig şampiyonluğuna koşan Chelsea, milli futbolcu için 38 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Leverkusen Kulübü ve genç futbolcunun menajeri Bektaş Demirtaş ile ön görüşmeyi yapan İngilizlerin, sezon bitmeden bu transfer operasyonunu tamamlamak istedikleri öğrenildi.

AYRILACAK DEMİŞTİ

Mavilerin Çalhanoğlu'na 3 yıllık sözleşme vereceği belirtildi. Önceki hafta oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş "Sezon sonu Hakan, Bayer Leverkusen'e veda edecek" demişti.

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