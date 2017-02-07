Hakan Çalhanoğlu Lozan Mahkemesi'ne gidiyor

Almanya Ligi’nde Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na FIFA tarafından verilen 4 ay futboldan men cezasının yankıları sürüyor.

LOZAN'A BAŞVURACAK

Ajanspor'un haberine göre; Alman ekibi, bu kararın ağır olduğu görüşünde birleşirken, Çalhanoğlu’nun Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak geçici bir çözüm alma düşüncesinde olduğu gündeme geldi.



Alman basınında çıkan haberlere göre Çalhanoğlu ; futboldan uzak kalmamak için Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuracak ve eğer bu başvuru olumlu neticelenirse oyuncunun hafta sonunda bile forma giyebileceği yazıldı.

KADRODAN ÇIKARILMADI

Bu arada Trabzonspor’un şikayeti üzerine 4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen kadrosunda yer almaya devam ediyor. Leverkusen’in CEO’su Michael Schade, futbolcunun takımla birlikte çalışacağını dile getirmişti.