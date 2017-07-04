Hakan Çalhanoğlu Milan'la sözleşme imzaladı

Milan'dan yapılan açıklamaya göre, Bayer Leverkusen ile Hakan'ın transferi konusunda anlaşıldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2021'e kadar Milan'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İtalyan basınında, transferin bonuslarla birlikte 24 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği ifade edildi.

LEVERKUSEN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Hakan Çalhanoğlu, yeni takımında forma giymek için sabırsızlandığını belirtti. Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bayer Leverkusen'de geçirdiğim 3 yıl için teşekkürler. Beni o dönemimde destekleyen ve gelecek adımımı atmama imkan tanıyan herkese teşekkür ederim. Şimdi Milan'da, o büyük futboluyla tanınan takımda yeni görevimi yerine getirmenin sevincindeyim. Futboldan men cezamın bitmesini ve sahalara çıkabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine, 2011'de altyapısında oynadığı takımlardan Karlsruher'de başlayan Hakan, 2012 yazında Hamburg, 2014 yazında ise Bayer Leverkusen'e gitmişti. Türkiye Milli Takımı formasını 26 kez giyen Hakan, Bayer Leverkusen ile çıktığı 115 maçta 28 gol ve 29 asist üretti.

FIFA'nın, Trabzonspor'a karşı 2011'de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulduğu Hakan, cezası gereği şubat ayından itibaren 4 ay futbol oynayamadı.