Hakan Çalhanoğlu transferi Instagram'dan duyurdu

Bir süredir Milan'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için sona gelindi. İtalyan devi Milan, Bayer Leverkusen ile her konuda anlaşmaya varırken, Hakan Çalhanoğlu imza için İtalya'da.

24 MİLYON EUROYA ANLAŞMA TAMAM

Milan, Bayer Leverkusen ile 23 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için 24 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı. Milan, Hakan için 20 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro da bonus ödeyecek.

İtalyan devi milli oyuncuya da yıllık 2,5 milyon euro ödeme yapacak. Transfer için bugün İtalya'nın Milano şehrine geçen Hakan, sağlık kontrollerinin ardından Milan ile sözleşme imzalayacak.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'den sonra 6. önemli transferi olacak.

Instagram'dan Milan paylaşımı yaptı;