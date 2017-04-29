Hakan Çalhanoğlu: Tribünden izlemek b.ktan bir durum

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu aldığı 4 aylık men cezasının ardından ilk kez konuştu. Sport Bild'e röportaj veren Çalhanoğlu, "Doğruyu söylemek gerekirse tribünden maçı izlemek b.ktan bir şey." dedi.

KARARI NASIL KARŞILADI?

Bu kararının canını acıttığını itiraf eden Çalhanoğlu, "İlk başta kabul edemedim. Bugün bile anlamakta güçlük çekiyorum. Bu hata yapıldığında küçüktüm ve cezayı şu anki kulübüm Leverkusen çekiyor. Başka ne olurdu bilemiyorum ama bir yolu olmalıydı. Daha sonra bizim takımın psikologu ile konuştum ve ondan yardım aldım. Bana konuşmalarım ve hatta idmanlarda yapacaklarımla takıma yardımcı olabileceğimi söyledi." ifadelerini kullandı.

BABAM HATA YAPTIĞINI KABUL EDİYOR

Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile sözleşme imzalamasında babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun rolü büyüktü. Hakan'a onunla olan ilişkisi de soruldu:

"Başlarda çok zordu ama zaman geçtikçe benim sadece iyiliğimi istediğini anladım. 100 bin Euro'nun benim geleceğim için önemli olduğu düşünmüş. Büyük bir hata yaptığını kabul ediyor. Ben de bu hatadan ders çıkardım ve artık bütün sözleşmelerimi kendim okuyorum."





TRİBÜNDEN İZLEMEK B.KTAN

Çalhanoğlu ceza aldığı dönemde günlük yaşamında neler değiştiği ve maçlara neden sadece iki kez geldiği sorusunu cevapladı.

Çok başka bir hayat yaşamaya başladığını ifade eden 23 yaşındaki oyuncu, "Ailem ve arkadaşlarıma daha fazla zaman geçirdim. Bu oldukça iyi. Ama öte yandan oynamayı, taraftarların tezahüratlarını, stadyumdaki atmosferi özledim. hafta içi idman yapıyorum ama hafta sonu maçta yokum. Bu beni zorladı. Stadyuma sadece 2 kez gitmek belki iyi bir şey değil. Ama doğruyu söylemek gerekirse tribünden izlemek b.ktan bir şey. Maçı izliyor ama yardımcı olamıyorsunuz." diye konuştu.