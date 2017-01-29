Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı İngiltere takımı West Ham United’a kiralanan Gökhan Töre, eski futbolcu Tanju Çolak'ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tanju ağabey güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım" ifadelerini kullandı.

ÇALHANOĞLU DA TÖRE'YE CEVAP VERDİ

Töre, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na çağrı yaptı. Çalhanoğlu da, "Gökhan kardeşim, mesajını aldım. Vatanımız için, milletimiz için, büyük Türkiyemiz için ben de varım" sözleriyle oyunu açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre 'evet' dedi İZLE