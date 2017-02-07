Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

Hakan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Chelsea ile ilgili basına hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir bir Türk gazeteciyle ne mahkeme kararı ne de geleceğime ilişkin konuştum." ifadelerini kullandı.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan karar ile Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na, 4 ay futboldan men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya verilen cezayı onamıştı.

Olay sonrası İngiliz kulübü Chelsea'nin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer edeceği iddia edilmişti.