Hakan Çalhanoğlu'ndan men cezasına ilk tepki

Trabzonspor ile ön sözleşme yaptığı halde futbol hayatını Karlsruher'de sürdürdüğü için 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ceza sonrası Alman basınına konuşan Hakan, Karlsruher'de forma giydiğinde 17 yaşında olduğunu ve babasının o dönemde kötü bir hata yaptığını söyledi.

BİR DAHA ASLA KARIŞMAYACAK

Milli oyununun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; "17 yaşındaydım ve Karlsruher'de oynuyordum. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bana, 'Hakan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Gelişmeleri bende bir arkadaşımdan öğrendim. Babam büyük bir hata yaptığını biliyor. Bu kararın açıklanması sonrası çok üzüldü. O benim babam ve babam olarak kalacak ama bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek" dedi.